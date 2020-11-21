Российские миротворцы закончили развертывание в Нагорном Карабахе

В зоне нагорно-карабахского конфликта завершилось развертывание российского миротворческого контингента, военнослужащие приступили к выполнению поставленных задач, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач», — сказал Шойгу.

Глава оборонного ведомства РФ отметил, что было совершено 250 вылетов самолетов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники, в зоне конфликта развернули 23 наблюдательных поста.