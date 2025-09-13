В Китае завершили испытания нового рекордного сооружения — моста через каньон Хуадцзян. Его высота — 625 метров, длина — почти три километра.

Это вдвое выше Эйфелевой башни. По данным китайских СМИ, открытие намечено уже в сентябре, передает bild.de.

Чтобы доказать надежность конструкции, инженеры загнали на мост 96 грузовиков с общим весом 3360 тонн и пять дней проверяли прочность самых уязвимых точек. Результат — ни малейших отклонений, мост выдержал нагрузку без проблем.

Строительство длилось всего три с половиной года, хотя условия были экстремальными: крутые склоны, нестабильные грунты, штормы и высокая влажность. Конструкция оборудована гибкими подвесами, которые защищают ее даже от землетрясений.

Новый мост соединит регионы Лючжи и Аньлун в юго-западном Китае, значительно упростив дорогу через горы. Но это не только транспортный проект: здесь появятся смотровая площадка, стеклянный лифт, кафе и даже площадка для банджи-джампинга.