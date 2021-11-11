10 ноября на территории российского военного городка близ Ханкенди был открыт памятник миротворцу. Мероприятие было приурочено к первой годовщине ввода российского миротворческого контингента в Нагорный Карабах, говорится в сообщении Минобороны России.

В церемонии приняли участие замкомандующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе Геннадий Анашкин.

Памятник из бронзы изображает миротворца с автоматом, обнимающего девочку, которая дарит ему цветы. Прототипом памятника стал реальный участник миротворческой миссии. В рамках церемонии также состоялась закладка капсулы времени с посланием потомкам, было сказано сказано в сообщении.

Напомним, что вчера же был открыт первый православный храм в честь Рождества Христова в Нагорном Карабахе на территории российского военного городка под Ханкенди и «Аллея Российской Славы», где установлены бюсты 10 выдающихся представителей истории и культуры России, сообщал ТАСС.

«Русских церквей в Карабахе, к великому сожалению, не сохранилось. Все были уничтожены большевиками в советские годы, и от этого обстоятельства возведенный русский православный храм в честь Рождества Христова приобретает сакральное, историческое значение», — сказал на церемонии «председатель русской общины Ханкенди» Александр Бодров.

Где именно находится церковь не сообщается. Однако ранее сообщалось о строительстве церкви на территории вблизи аэродрома Ходжалы. Не ясно также в чьем подчинении будет данная церковь – Бакинском епархии или нет? Нет информации и о том, кто санкционировал ее строительство и давал ли официальный Баку разрешение на это строительство. (Туран)