Несколько российских миллиардеров оспорили введённые против них санкции Евросоюза в суде ЕС в Люксембурге. Иски к Совету Европы подали Роман Абрамович, Пётр Авен и Михаил Фридман, стало известно журналистам 31 и 30 мая.

Суд зарегистрировал иск Авена 23 мая, а Фридмана — 24-го. 25 мая суд зарегистрировал иск Абрамовича. Ранее к рассмотрению были приняты жалобы Алексея Мордашова и Алишера Усманова.

Санкции против российских миллиардеров были введены Евросоюзом, Британией, США и несколькими другими странами после вооружённого вторжения России в Украину. Власти посчитали, что российские миллиардеры обогащаются за счёт близости к государству.

Власти многих стран ЕС и многие конгрессмены в США предлагают изъять активы миллиардеров и направить их на помощь Украине. Сейчас законодательство делать этого не позволяет, чиновники ЕС заявляли, что планируют искать юридические возможности для такого решения.

Все подавшие в суд миллиардеры отрицают близость к Кремлю и настаивают, что не влияют на политические решения Путина. Санкции против себя они называли несправедливыми и заявляли, что заморозка активов может негативно сказаться не только на них, но и на десятках тысяч работников их предприятий, в том числе в США и Европе. (svoboda.org)