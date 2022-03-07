Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что ожидания от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаг вперед. Переговоры будут продолжены», — сказал он.

Он добавил, что российская делегация привезла на переговоры документы, которые представители Киева забрали «домой» для изучения.

«Надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте», — добавил Мединский.

Ранее на переговорах Украины и России есть «позитивные подвижки» по вопросу гуманитарных коридоров, но нет пока результатов, которые бы существенно улучшили ситуацию в стране. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, изменения в логистике гуманитарных коридоров, которые были согласованы в ходе переговоров, позволят обеспечить более эффективную помощь людям. Он также отметил, что интенсивные консультации сторон по вопросам урегулирования, включая прекращение огня, продолжатся.