Энгельсский мукомольный завод в Саратовской области РФ будет экспортировать часть своей продукции по железной дороге.

Завод в марте подписал договор о сотрудничестве с Приволжской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом.

Планируется, что первые перевалочные работы начнутся в апреле.

Саратовская мука будет отправляться со станции «Анисовка» Приволжской железной дороги в Азербайджан (станция «Астара»), а затем доставляться в Иран. Ежемесячный объем партий составит 2 тысячи тонн (36 крытых вагонов).