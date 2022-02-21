Российский Конгресс интеллигенции (сообщество деятелей культуры и искусства, ученых и правозащитников) 21 февраля обнародовал на сайте радиостанции «Эхо Москвы» коллективное обращение с протестом против вторжения РФ в Украину. В письме, которое подписали более 130 человек, говорится об исторической ответственности российских властей за разжигание большой войны с Украиной.

«В течение последних недель главной темой оставалась война. О категорическом неприятии войны, о ее гибельности для страны публично высказывались самые разные люди в России. От интеллигенции до отставных генерал-полковников и экспертов Валдайского форума. Разными голосами звучала одна эмоция – ужас от самой мысли о возможности нового витка войны между Россией и Украиной. Ужас, вызванный пониманием того, что это может произойти на самом деле. Несмотря на страшную цену, которую, несомненно, заплатят за эту войну и Украина, и Россия, руководство РФ продолжает свою гибельную политику, как минимум, не сокращая, а как максимум – наращивая концентрацию войск на границах с Украиной», – сказано в обращении.

Указано, что официальная риторика России позволяет предположить, что для начала вторжения в любой момент может быть сфабрикован предлог, вплоть до использования прямых провокаций, как это было сделано диктатором Адольфом Гитлером перед вторжением в Польшу в 1939 году.

«В этом случае Украина так или иначе будет обвинена в агрессии, а действия России будут представлены как вынужденный ответ на эту агрессию во имя защиты своей страны и мирных граждан. Но Историю не обманешь. Поджог Рейхстага был разоблачен. Начнется война или нет, на сегодняшний день зависит только от решений и действий политического руководства России. И если вспыхнет большая война, вы, ее поджигатели, будете названы поименно. Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим. А кто-то из вас доживет и до трибунала в вашу честь. Тех же, кто выступает против войны, не смогут разделить ни идеологические разногласия, ни полицейские дубинки», – отмечают авторы обращения.

Конгресс интеллигенции продолжает сбор подписей, на момент написания новости под писмом поставили свои подписи правозащитник Лев Пономарев, политик Леонид Гозман, писатель Дмитрий Быков, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, социолог Лев Гудков, профессор Илья Гинзбург, историк Игорь Чубайс и десятки других известных россиян. С полным списком подписантов можно ознакомиться по ссылке.