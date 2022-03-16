Российские войска продолжают наступательную операцию в Украине, но получают жесткое сопротивление со стороны украинской армии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в среду, 16 марта.

«Противник несет существенные потери в живой силе и технике. С начала суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 в Черниговской области. Данные по поводу потерь противника уточняются», — сказано в сообщении.

Также военные РФ продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права — наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, жилым кварталам, обстреливают из артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня колонны мирных жителей при осуществлении эвакуации из районов ведения активных боевых действий. Также фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограблений местного населения, мародерства и похищений людей.

Кроме того, из-за принудительной мобилизации мужчин в ОРДЛО сложилась критическая ситуация, приближающая регион к гуманитарной катастрофе. В Макеевке катастрофическая ситуация в местных больницах — они фактически не способны оказывать медицинскую помощь мирному населению из-за отсутствия квалифицированного медперсонала.

ВСУ продолжают успешно выполнять поставленные задачи по отражению вооруженного нападения на Украину. На отдельных направлениях подразделения ВСУ перегруппированы и перешли в контрнаступление.

Наконец продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия границы и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.