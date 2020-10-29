России нужно обезопасить себя от армян, а то они переложат на русских ответственность за удары по Гяндже и Барде – эксперт из США

В ходе войны в Нагорном Карабахе и Азербайджан, и Армения используют различные системы вооружения российского производства. Следует обратить внимание на то, что Россия предоставила такое оружие обеим сторонам в рамках своей «военной дипломатии». Этот термин обычно относится к стратегии Москвы по поддержанию «баланса сил» между конфликтующими государствами посредством продажи оружия обоим в надежде, что ни одно из них не спровоцирует новый раунд боевых действий друг с другом. Намерение состоит в том, чтобы продвигать политическое решение проблемы вместо военного, но эта политика не увенчалась успехом на Южном Кавказе, как показали недавние события.

Об этом в беседе с # сказал американский эксперт Эндрю Корыбко, отметив, что провокации Армении в конце прошлого месяца спровоцировали продолжающееся контрнаступление Баку.

«Ереван ошибочно воодушевился вооружением, полученным от Москвы, и полагал, что может рассчитывать на поддержку России в своих агрессивных действиях. Хуже того, в настоящее время это оружие используется для совершения военных преступлений против мирного населения Азербайджана вдали от зоны конфликта», — отметил Корыбко, имея ввиду двукратный ракетных удар по Барде и ранее – по Гяндже, жертвами которых стали десятки человек.

По его словам, Азербайджан, в отличие от Армении, использует свои системы вооружений российского и иного производства для надлежащего использования в целях защиты своего народа в соответствии со статьей 51 Устава СБ ООН. Кроме того, новая реальность, созданная президентом Алиевым, заключается в том, что в настоящее время Азербайджан активно выполняет резолюции Совета Безопасности ООН.

«Эта динамика ставит Россию перед дилеммой, хотя она никогда не думала, что окажется перед ней. Российские руководители думали, что их оружие будет использоваться обеими сторонами в оборонительных целях, а не в агрессивных, как это сделала Армения. Поскольку Ереван совершает военные преступления с использованием того же российского оружия, эти факты, в свою очередь, могут быть использованы соперниками Москвы, чтобы провокационно заявить о личной ответственности президента Путина за эти убийства. Это совсем не так, но для того, чтобы своевременно оградиться от таких обвинений, России следует сделать публичное заявление по этому поводу», — считает американский эксперт.

Как считает наш собеседник, один из сценариев мог бы заключаться в том, что недовольные армяне, разгневанные тем, что Россия не начала обычную военную интервенцию в их поддержку, как она это сделала в Сирии, начнут утверждать, что российские военнослужащие либо управляли, либо контролировали запуск ракет, и тем самым они несут ответственность за военные преступления.

«Хотя нет абсолютно никаких свидетельств того, что это имело место, сами по себе такие обвинения могут быть неожиданным и крайне ценным подарком для соперников России, которые с готовностью начнут тиражировать их и распространят по всему миру в новой фазе информационной войны против Москвы. США могут даже использовать такие заявления как предлог для введения новых санкций против России, возможно, даже «вторичных санкций» против некоторых стран, покупающих российское вооружение. Однако этот сценарий более вероятен при администрации Байдена, чем при администрации Трампа», — прогнозирует Корыбко.

Поэтому, по его мнению, Россия, считающая, что она может «сбалансировать» свои отношения с Арменией и Азербайджаном, не будучи принуждена к тому, чтобы принять чью-то сторону в продолжающихся боевых действиях, ошибается, и молчание по поводу того, что ее оружие используется Арменией для совершения военных преступлений, может привести к тому, что другие неверно истолкуют ее «великую» стратегию и намерения. По этой причине и принимая во внимание деликатность своей «уравновешивающей» политики, России не помешало бы сделать открытое заявление о том, что ее оружие не должно использоваться Арменией для совершения военных преступлений.

«Это, конечно, был бы наилучший сценарий, который подал бы недвусмысленный сигнал о том, что Москва осуждает военные преступления Армении и, таким образом, окажет огромное давление на Ереван, чтобы тот остановился, но он также может иметь неприятные последствия в смысле провокации ультранационалистических антироссийских настроений и реакции в этой стране Южного Кавказа, не имеющей выхода к морю. Это может непреднамеренно привести к более решительному повороту Армении в сторону Запада в ущерб ее традиционным отношениям с Россией под ложным предлогом, что ее союзник по ОДКБ «кинул» или «предал» ее. Но даже в этом случае Россия продемонстрировала бы международному сообществу, что она ответственный поставщик оружия.

Помня об этом, руководители Москвы должны взвесить плюсы и минусы каждого варианта: хранить молчание, сделать двусмысленные заявления или публично осудить Армению. Суверенное право России — реагировать так, как она считает наилучшим для своих интересов, но, пожалуй, лучше сказать хоть что-то, чем совсем ничего. Ее «военная дипломатия» в данном случае потерпела полный крах, в отличие от ситуации с Китаем и Индией, где Москва до сих пор поддерживает «баланс сил» между ними. Чтобы защитить свою международную репутацию, Россия должна заявить, что ее оружие не должно использоваться для совершения военных преступлений», — резюмировал Корыбко.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»