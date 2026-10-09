Группа злоумышленников совершила кражу, которую называют крупнейшей в истории Италии: с винного склада Marchesi Antinori в Тоскане похитили около 30 тыс. бутылок вина общей стоимостью примерно 5 млн евро.
Компания Antinori, штаб-квартира которой находится во Флоренции и история которой восходит к 1385 году, сообщила Financial Times, что в минувшие выходные преступники проникли на ее склад в Кортоне. Это произошло как раз в тот момент, когда винодельня готовилась отправить крупную партию некоторых своих самых дорогих вин зарубежным клиентам.
Грабители отключили сигнализацию и вывели из строя камеры видеонаблюдения, установленные внутри склада и по его периметру. Затем они заехали на территорию на двух большегрузных автомобилях и использовали вилочные погрузчики самой компании, чтобы загрузить ящики с бутылками. Пропажу обнаружили в понедельник утром, когда сотрудники пришли на работу, сообщает Corriere della Sera.
Предположительно, в ограблении участвовали по меньшей мере семеро мужчин в масках.
Генеральный директор компании Ренцо Котарелла заявил СМИ, что это крупнейшая кража такого рода в истории Италии.
«Кражи такого масштаба и на такую сумму в Италии еще определенно не было», — сказал он.
Он выразил надежду, что властям удастся отследить похищенное вино.
«Два грузовика, полных товара, не могут просто бесследно исчезнуть. На дорогах Тосканы повсюду установлены камеры. Возможно, если нам немного повезет, мы сумеем вернуть хотя бы часть украденных бутылок», — заявил Котарелла.
«Эти вина очень дорогие, и я не представляю, как они смогут продать столько вина по всему миру, не привлекая внимания», — продолжил он.
По его словам, Marchesi Antinori решильно настроена «защитить рынок» и предупредила потенциальных покупателей, что бутылки, предлагаемые из необычных источников по подозрительно привлекательным ценам, могут оказаться крадеными.
В компании полагают, что выбор похищенных вин — по цене от 150 до 500 евро за бутылку — свидетельствует о том, что преступники хорошо разбираются в вине и располагали внутренней информацией.
Винодельческая компания Marchesi Antinori была основана в 1385 году и экспортирует свою продукцию в 170 стран. В прошлом году ее выручка составила 263 млн евро. (bbc.com)