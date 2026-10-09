Группа злоумышленников совершила кражу, которую называют крупнейшей в истории Италии: с винного склада Marchesi Antinori в Тоскане похитили около 30 тыс. бутылок вина общей стоимостью примерно 5 млн евро.

Компания Antinori, штаб-квартира которой находится во Флоренции и история которой восходит к 1385 году, сообщила Financial Times, что в минувшие выходные преступники проникли на ее склад в Кортоне. Это произошло как раз в тот момент, когда винодельня готовилась отправить крупную партию некоторых своих самых дорогих вин зарубежным клиентам.

Грабители отключили сигнализацию и вывели из строя камеры видеонаблюдения, установленные внутри склада и по его периметру. Затем они заехали на территорию на двух большегрузных автомобилях и использовали вилочные погрузчики самой компании, чтобы загрузить ящики с бутылками. Пропажу обнаружили в понедельник утром, когда сотрудники пришли на работу, сообщает Corriere della Sera.

Предположительно, в ограблении участвовали по меньшей мере семеро мужчин в масках.

Генеральный директор компании Ренцо Котарелла заявил СМИ, что это крупнейшая кража такого рода в истории Италии.

«Кражи такого масштаба и на такую сумму в Италии еще определенно не было», — сказал он.

Он выразил надежду, что властям удастся отследить похищенное вино.