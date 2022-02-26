Микрокосмос в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Как передает ТАСС, об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы», — написал Рогозин в субботу в своем телеграм-канале.