КНДР намерена продолжать прилагать усилия для развития космических технологий и планирует в текущем году осуществить несколько запусков разведывательных спутников. Об этом заявил заместитель директора Государственного управления по освоению космоса Пак Кён Су в интервью Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК).

«Успешный запуск разведывательного спутника «Маллигён-1″ в прошлом году привел к существенному повышению обороноспособности страны, и в этом году ожидается еще несколько запусков», — сказал он. Интервью опубликовано по случаю очередной годовщины образования управления, которое начало свою работу в 2013 году.

По словам Пак Кён Су, развитие космической отрасли очень важно для КНДР, поскольку имеет большое значение с точки зрения создания мощного государства. Как он отметил, инженеры и ученые КНДР благодаря своим навыкам смогли добиться прогресса в основных исследовательских проектах.

21 ноября 2023 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник «Маллигён-1». Агентство ЦТАК сообщало, что он начнет полноценно выполнять свою задачу примерно 1 декабря. В рамках тестовой эксплуатации спутник передал снимки Белого дома, Пентагона, а также некоторых военных объектов на территории США, Южной Кореи и Японии.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи в декабре 2023 года поставил цель запустить еще три разведывательных спутника. (ТАСС)