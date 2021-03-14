Роналду в матче с «Кальяри» за 22 минуты сделал «идеальный» хет-трик

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче Серии А с «Кальяри» (3:1).

На 10-й минуте португалец головой замкнул подачу с углового, на 25-й реализовал пенальти, а на 32-й забил мощным ударом левой ногой с края штрафной.

Таким образом, за 22 минуты 36-летний игрок оформил так называемый «идеальный» хет-трик – головой, левой и правой ногами.

Лишь однажды Роналду делал хет-трик быстрее – в составе «Реала» он забивал 3 гола за 20 минут в ворота «Эспаньола» в сентябре 2015-го (6:0). (sports.ru)

| 2021-03-14T23:26:21+04:00 15 марта 2021, 00:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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