Португальский нападающий Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью именитого футболиста, трехкратного чемпиона мира в составе Бразилии Пеле.

Легендарный игрок скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.

«Вдохновение для стольких миллионов, эталон вчера, сегодня, всегда. Привязанность, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех моментах, которые мы разделяли, даже на расстоянии», — написал Роналду в социальной сети.

С 29 ноября именитый футболист находился в больнице в связи с осложнениями из-за рака кишечника. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.

26 декабря стало известно, что Пеле попрощался с членами семьи и близкими, об этом сообщил в социальной сети британский бизнесмен, который занимается предоставлением коммерческих и организационных услуг элитным спортсменам, Франк Халид.

В Бразилии к похоронам начали готовиться заранее, несколько дней назад в социальных сетях появилась фотография золотого гроба.