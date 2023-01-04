Криштиану Роналду рассказал о важности своего перехода в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» во время презентации в новой команде.

«Я уникальный игрок, поэтому круто оказаться здесь. Я хочу побить здесь пару рекордов. Как было сказано, мой контракт уникален, но я уникальный игрок, так что все нормально.

Я здесь, чтобы играть, побеждать и быть частью успеха страны, развития ее культуры. С моим тренером и президентом я надеюсь радоваться и улыбаться в этой стране», — сказал Роналду.

37-летний Роналду с ноября этого года находился без команды. В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед». После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.

2 января он стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. До этого он выступал только в Европе за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал».