В отеле Hilton Baku состоялся заключительный день Azerbaijan Fashion Week. Азербайджанская Неделя моды «вернулась» после двухлетнего перерыва под названием «Возращение/The return». Символом сезона стал цветок-эндемик, растущий на территории Карабаха — хары бюльбюль.В первый день показа несколько азербайджанских дизайнеров отдали дань патриотической теме.

Как сообщает #, главными идеями второго дня стали темы возрождение моды и торжество жизни.

Первый блок показов в рамках заключительного дня АFW посвятили надеждам и будущему, то есть детям. Свои коллекции для маленьких модников показали четыре модных компании: азербайджанский бренд Amelie Baku kids couture, турецкий B&G store, казахский – Volskayaatelier, а также известный итальянский производитель детской одежды iDO, представленный во многих странах мира.

Amelie Baku kids couture показал коллекцию нарядных детских платьев, B&Gstoreи iDO продемонстрировали актуальные тренды повседневной детской одежды, а Volskayaatelier предложило школьникам и подросткам одеваться ультрамодно, не боясь «взрослых» вещей, например, стильных черных курток и плащей из экокожи.

Второй блок открыла дизайнер Нара Эйвазова (Nara Eyvazova) с коллекцией коктейльных и вечерних платьев традиционных силуэтов со смелыми вставками драпировки, блестящим декором и вышивкой.

Руслан Маммедов, дизайнер авторского бренда MarioRusso, представил коллекцию для мужчин, в которой, помимо классических двубортных пиджаков и смелых с воротником-стойкой, нашлось место и бархатным нарядным с широким атласными контрастного цвета лацканами, и курткам из кожи, и полупальто.

Представленную в рамках AFW коллекцию турецкого бренда Hanym atelier можно описать одним словом – «уют». Комфорт повседневным платьям, костюмам пижамного типа и даже вечерним нарядам от Hanym atelier создает свободный, не стесняющий движения, крой.

Азербайджанская Неделя моды завершилась показом бренда Giedi. Ее основатель – дизайнер Мурад Гусейн с самого начала своей карьеры сделал ставку на кураж, смело экспериментируя с формой и подачей своих фешн идей.

Заключительное дефиле Giediне стало исключением. Дизайнер показал настоящее шоу, превратив подиум в сцену, на которой певица Narmeen исполняла свои хиты. Финальным аккордом дефиле стал выход известных манекенщиков – Марины Дар и Сергея Краузе (Krauz), которые под песню Narmeen Sirr дали волю своим чувствам и слились в страстном поцелуе.

Организаторы показа пояснили: «Поцелуй молодой пары – это не столько эпатаж, сколько попытка еще раз напомнить, что главное в этом мире – любовь». На этой романтической ноте Азербайджанская Неделя моды попрощалась до следующего сезона.