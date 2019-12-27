Рок, классика, шансон: кто выступит в Баку в новом году?

Концертная лента в новом году в Баку будет насыщенной: в столице запланированы выступления как местных, так и зарубежных артистов.

# предлагает обзор самых интересных концертов, которые пройдут в Баку в январе – феврале:

10 января на сцене Азербайджанского театра оперы и балета впервые выступит группа No Land. Коллектив состоит из азербайджанских, иранских и турецких музыкантов, творчество которых основано на синтезе различных культур. Группа была создана в 2012 году иранцем Саханд Лесани, турком Мехмет Акиф Эрсой и азербайджанцем Камилем Гаджиевым. Позже к ним присоединился Чагатай Вурал (басс гитара), Каан Йол (барабан), Хазал Аккерман (виолончель, вокал).

14 января во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт Just Jazz. В программе – выступление заслуженного артиста Шахрияра Иманова и колектива Shur Trio под управлением заслуженного артиста Вюсала Искендерзадэ, Coffee Band, H3 collective, Ниджата Асланова, Турала Рафаэля, Нармин Маммадли, Айтен Оруджалиева, Суады Гаджизаде и Ляман Аббасзаде.

8 февраля в Центре Гейдара Алиева состоится концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра. Это будет уже четвертое выступление всемирно известного коллектива в Азербайджане, предыдущие три прошли с большим успехом. Концерт пройдет под управлением создателя и художественного руководителя оркестра Питера Гута. В программе будут представлены произведения всемирно известного австрийского композитора, «короля вальса» Иоганна Штрауса, а также других венских классиков. Наряду с интересным репертуаром и профессиональным исполнением, зрителей ждет прекрасное шоу.

14 февраля в Elektra Events Hall бакинских фанатов порадует популярный турецкий рок певец и музыкант Teoman.

16 февраля на сцене Оперной студии состоится сольный концерт народного артиста Азербайджана Ильгара Мурадова. Исполнитель порадует своих поклонников как новыми, так и хорошо известными композициями.

15 февраля для бакинцев вновь будет играть прославленный оркестр Игоря Пономаренко. Концерт «Легендарные рок хиты» будет представлен на сцене Дворца Гейдара Алиева. Игорь Пономаренко — знаковая личность в мире классической музыки. Он дал более 4000 концертов, выступал в таких престижных залах, как «L’Olympia», «Queen Elizabeth Hall», Шанхайский Большой театр, Туринская опера, и др.

20 февраля Джалал Аббасов устроит почитателям своего таланта «Вечер шансона». Концерт пройдет на главной сцене города – во Дворце Гейдара Алиева.

23 февраля в Баку вновь выступят музыканты Gatsby Orchestra Show, на этот раз – с новой программой, которая придется по вкусу поклонникам электросвинга, джаза и постмодерна. Концерт состоится на сцене Оперной студии в Бакинской музыкальной академии.