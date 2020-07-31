Родриго Дутерте рекомендовал обеззараживать маски бензином

Президент Филиппин Родриго Дутерте посоветовал гражданам страны использовать бензин и дизель для дезинфекции защитных масок, передает телеканал CNN Philippines в пятницу, 31 июля.

«Если у вас нет дезинфицирующего спрея, вы можете дезинфицировать [маски] бензином или дизельным топливом. Коронавирус умрет», — заявил в пятницу Дутерте.

В свою очередь, филиппинские химики раскритиковали такие рекомендации президента, заявив о вредном воздействии бензина на органы дыхания человека при использовании в качестве дезинфицирующего средства для масок. Специалисты подчеркнули, что вдыхание паров бензина опасно для здоровья.

Использовать топливо для обеззараживания средств защиты Дутерте, как сообщает телеканал, предлагает уже не в первый раз. Ранее его слова восприняли как шутку, одна он повторно дал аналогичный совет и объяснил, что не шутил.

По данным минздрава Филиппин, которые передает телеканал, за последние сутки в стране было зафиксировано рекордное число подтвержденных случаев COVID-19 — 4063. Общее число подтвержденных инфицированных достигло 93 354. Умерли в результате заражения коронавирусом 2023 человека, вылечились 65 178 пациентов. (iz.ru)