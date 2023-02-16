Интервью # с председателем межрегиональной общественной организации «Межрегиональный альянс азербайджанцев «Развитие» Рамилем Алиевым:

— Как вам пришла идея создать «Межрегиональный альянс азербайджанцев «Развитие» (МААР)?

— В настоящее время география проживания азербайджанской диаспоры огромная, она охватывает много государств мира. Возникновение его произошло в основном после распада Советского союза и усиливающейся интеграции экономик и обществ во всем мире.

В современном мире роль диаспоры в жизни страны возрастает. Она является живым и активно функционирующим организмом, гораздо глубже включенным в социальные структуры местного и регионального уровней. Способность диаспор оказывать влияние на ход событий в культурной, экономической, социальной и, главное, политической жизни постоянно возрастает, и будет возрастать и впредь. Наша задача не отставать от всех процессов, происходящих в реальных условиях.

В настоящее время в Российской Федерации сформировалась крупнейшая в мире азербайджанская диаспора. Общественные организации азербайджанцев, функционирующие в разных регионах страны, до учреждения МОО МААР в основном действовали в одиночку. Наблюдалась разобщенность в их действиях. Поэтому мы с известным общественным деятелем Гасымом Керимовым решили создать единую межрегиональную общественную организацию с целью консолидации, взаимодействия и сотрудничества. Первые шаги в этом направлении сделали в мае 2020 года как консультативный совет МААР, а в декабре 2022 года МААР прошел государственную регистрацию как межрегиональная общественная организация.

Таким образом, мы получили юридическое право на объединение и консолидацию деятельности азербайджанских национальных общественных объединений. На сегодняшний день в деятельности МААР участвуют более 40 региональных общественных объединений азербайджанцев России.

— Какую деятельность МААР смог проделать за это время?

— Как отмечалось, мы смогли объединить большое количество общественных организаций в регионах России вокруг МААР. Руководители этих организаций с большим удовольствием подключились к совместной работе. Все вопросы в МААР решаются коллегиально, демократично.

Итак, предложенная нами стратегия развития азербайджанских диаспоральных организаций нашла поддержку в регионах. Самое главное, мы вместе идем по пути развития.

Одно из основных направлений в деятельности МААР — визиты в регионы. Первая поездка состоялась в Республику Татарстан. Инициатором поездки стал региональный лидер МААР по Республике Татарстан Рамиз Мамедов. На месте познакомились с активом диаспоры в г. Казани, г. Набережные Челны и г. Лениногорск. Состоялись официальные встречи в Министерстве культуры, Доме дружбы народов, с главами городов Набережные Челны и Лениногорск. В городе Калуга региональный руководитель МААР, председатель Калужской национально-культурной автономии азербайджанцев Абульфат Гурбанов организовал встречу с министром внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области и с представителями диаспоры. Третья поездка состоялась в г. Курск. В рамках данной поездки была организована межрегиональная гуманитарная акция по оказанию помощи беженцам из Донбасса. Кстати, в таком большом масштабе проводить гуманитарную акцию до нас никому не удавалось. В Курске были на приеме у министра внутренней политики Курской области, а также встречались с активом местной общины.

В ходе визитов состоялся обмен мнениями о важной роли в обществе диаспоральных организаций, сотрудничестве и взаимодействия между гражданскими институтами общества и властью.

За период с 2020 года по настоящее время наши региональные подразделения проводили многочисленные благотворительные и гуманитарные акции помощи людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

Представители нашей организации не остались в стороне в очень тяжелые время для нашей исторической Родины. В период проведения активных боевых действий были организованы гуманитарные акции.

При поддержке МААР в 2020-2022 годы были изданы две книги «Азербайджан в годы Великой отечественной войне» и «Вклад Азербайджана в победу над фашизмом». Автором этих книг является мой соратник и единомышленник Гасым Керимов.

В прошлом году в различных городах России проводились презентации этих книг. Кстати, этой книгой успешно пользуются и руководители некоторых общественных организаций, не входящих в состав МААР. По сути, эти книги стали визитной карточкой нашей организации. Наша святая обязанность — сохранять и передавать из поколения в поколение правду о самой страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном служении своей Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа.

В октябре 2021 года по инициативе МААР в Москве состоялся I Форум общественных объединений азербайджанцев России. На Форуме были рассмотрены пути развития общественных организаций, имеющих не политическую направленность.

— С какими проблемами сталкиваются проживающие в России азербайджанцы и как МААР их решает?

— Азербайджанцы, которые давно обосновались в РФ, больших проблем не имеют. При возникновении их в основном сами справляются.

Этот вопрос в большей степени касается азербайджанских мигрантов, прибывающих на территорию России в поисках высокооплачиваемых работ или же учебы в высших учебных заведениях. Эти люди в основном являются жителями отдаленных уголков Азербайджана. Они испытывают трудности, связанные с особенностями местного менталитета, традиций, законов. Главный барьер для них – язык нового государства. Проблемы, с которыми сталкиваются наши соотечественники, также бывают и бюрократического характера. Регистрации, страховки, сборы, поиск работы, разрешения на осуществление трудовой деятельности преследуют их практически все время пребывания в России.

Языковые или культурные барьеры не способствуют социализации. Оказавшись наедине в непривычном мире, некоторые впадают в депрессию и уныние. Вот здесь выручают национальные общественные организации.

В МААРе данная проблематика решается в рабочем порядке. Посредством мессенджеров с 2020 года участники МААР сообщают о возникших проблемах, связанных с жизнедеятельностью наших соотечественников. Основная часть из них решается на местном уровне. В случае необходимости для решения сложных вопросов МААР готовит обращения в соответствующие инстанции государственных органов. Среди региональных руководителей МААР есть и юристы, которые всегда готовы дать дельные советы. В экстренных случаях осуществляем сбор средств для оказания помощи первой необходимости.

— Какие цели стоят перед МААР в текущем году?

— По экспертным оценкам, в России проживает порядка 2 млн азербайджанцев. Большая часть азербайджанцев в России – это люди, которые приезжали в Россию еще в советские времена для получения высшего образования или на работу. Многие из них окончательно закрепились на территории РФ и обзавелись семьями.

Достаточно сложно решается проблема сохранения языковой идентичности в современных условиях, особенно в ситуации со смешанными браками. Родившиеся на территории России дети, как правило, не владеют азербайджанским языком. Отсутствие практики повседневного устного общения, а тем более владения письменной речью, приводит к утрате языковой идентичности молодого поколения азербайджанцев. Это подтверждается нашим опытом общения со школьниками и студентами азербайджанского происхождения, проживающими на территории Российской Федерации. Восполнить данный пробел одна из задач МААР.

В текущем году также планируются поездки в регионы России. Будем участвовать в общественно значимых мероприятиях совместно с региональными представителями МОО МААР, муниципальными и региональными органами власти. В настоящее время разрабатываются различные индивидуальные программы для каждого региона в отдельности. В них предусмотрены будут культурно-просветительская тематика, выставки народного творчества и прикладного искусства, презентации книг, выпущенных при участии региональных и местных национальных общественных объединений, входящих в состав МААР и других общественных объединений.

В ближайшее время выйдет первый выпуск нашей газеты «Альянс азербайджанцев». Газета будет посвящена жизнедеятельности азербайджанской диаспоры. Отдельная рубрика будет посвящена национально-культурным ценностям азербайджанского народа.

В настоящее время Гасым Керимов работает над книгой «Азербайджанские генералы Российской империи». Книга охватывает досоветский период. Она также будет издана за счет личных средств региональных представителей МОО МААР.

10 февраля региональные представители МОО МААР организовали сбор средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от сильного землетрясения в Турции и Сирии. Делегация МААР посетила дипломатические представительства этих государств, для того, чтобы выразить глубокие соболезнования семьям погибших, а пострадавшим скорейшего выздоровления.

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося советского государственного и политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который завоевал уважение и признание во всем мире.

Как известно, Гейдар Алиев был большим другом России. Он стал одной из ключевых политических фигур Советского Союза и единственным азербайджанцем, достигшим столь высокой должности. В правительстве Советского Союза Гейдар Алиев отвечал за самые сложные и ответственные участки. В годовом плане МААР предусмотрено проведение мероприятий в разных регионах России, посвященных памяти Гейдара Алиева.

Пользуясь, случаем, хочу поблагодарить вашу редакцию за представленную возможность рассказать о деятельности МААР. Желаю вашим читателям мирного неба над головой и благополучия!