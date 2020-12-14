«Родители армянских боевиков требовали от Минобороны Армении вывезти их детей из лесов Гадрута»

«После освобождения Гадрута на его территории оставались незаконные армянские вооруженные формирования, которые совершали террористические вылазки. Сегодня в Гадруте идет ликвидация этих незаконных группировок. Вооруженные силы Азербайджана ликвидируют эти формирования», — так прокомментировал происшедшие 12 декабря 2020 года на территории Ходжавендского района вооруженные столкновения заместитель заведующего общественно-политическим отделом Ходжавендского района Ниджат Ширинов.

Между тем напомним, что 13 декабря 2020 года Служба государственной безопасности и Министерство обороны распространили сообщение о проведении вынужденной контртеррористической операции близи поселка Гадрут.

Как сообщил # военный эксперт Рауф Раджабов, армянские СМИ до того, как произошли эти столкновения неоднократно писали о том, что в лесах Гадрута находятся несколько сот армянских боевиков. «Их родители неоднократно требовали от Министерства обороны Армении вывезти своих детей из лесов Гадрута. Но этого так и не случилось. И теперь вооруженные силы Азербайджана освобождают свою территорию от незаконных формирований», — сказал нам военный эксперт.