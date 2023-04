Азербайджанский исполнитель, президентский стипендиат Эмин Эминзаде дал свой первый сольный концерт в Лондоне.

Его выступление прошло в сопровождении BerlinMetropolitan Orchestra в историческом здании TheTabernacle, Notting Hill, где выступали многие всемирно известные звезды, как Адель, группы «Pink Floyd», «Florence + The Machine» и другие, сообщает #.

Гостями концерта стали представители посольства Азербайджана в Лондоне, дипломаты, музыканты, певцы и поклонники творчества Эмина.

В зале не было ни одного свободного места. По словам Эминзаде, все билеты были распроданы за несколько дней до концерта.

Он представил зрителям композиции из своего нового альбома Don’t Tell My Mother, в который вошли шесть новых треков: Bloodline, Aries Soulmate, Beautiful Long Hair, Sociopath, Beggar и Don’t Tell My Mother. Во всех песнях была использована азербайджанская национальная музыка — мугам.

Эмин также исполнил арии из известных произведений Георга Генделя.

«Спасибо всем моим родным и друзьям за поддержку. Счастлив, что мой дебютный концерт в Англии прошел настолько удачно», — сказал Эминзаде.

Сейчас мечтой артиста является выступить с сольным концертом на родине предков в Карабахе.

Отметим, что часть дохода от выступления исполнитель намерен перевести в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Эмин Эминзаде — лауреат международных конкурсов «Золотой микрофон» в Казахстане, Elia Catalano — в Италии, Opus–2012 — в Испании, TO THE TOPS-2013 — в Баку и др. Ему посчастливилось также выступить в азербайджанской столице вместе с Робертино Лоретти и спеть вместе с ним дуэтом композиции Jamayka и O Sole Mio. Всемирно известный итальянский исполнитель назвал Эминзаде после концерта «Робертино Азербайджана».

Эмин Эминзаде — выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, обучался в классе народной артистки Азербайджана Фидан Гасымовой. Ему удалось получить стипендию на обучение в США по программе студенческого обмена. Затем он поступил в American Musical and Dramatic Academy, став первым азербайджанцем в этом учебном заведении. Его имя включено в «Золотую книгу молодых дарований Азербайджана».

В 2019 году Эминзаде стал почетным гостем 62-й церемонии награждения американской музыкальной премией «Грэмми». Его талант также высоком оценила сестра короля поп-музыки Майкла Джексона Джанет Джексон.