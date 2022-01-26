В Мраморном дворце Русского музея в Санкт–Петербурге 27 января состоится открытие выставки «Семь красавиц», приуроченной к 880-летнему юбилею выдающегося азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, сообщает #.

Поэзия Низами веками вдохновляла на творчество многих мастеров. Одно из замечательных произведений, ставшее классикой с момента премьеры, – балет «Семь красавиц» выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева. Балет написан по мотивам одной из поэм знаменитой «Пятерицы». Впервые он был показан на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета в 1956 году.

На основе этих двух источников – литературного и музыкально-хореографического – в экспозиции выставки создана особая среда для демонстрации ценных экспонатов, подчеркивают организаторы.

В экспозиции — синтез коврового, ювелирного искусства, художественного металла, миниатюры, современного искусства, театрально-декорационного искусства, декламационного проекта, классической музыки и танца, объединяющий несколько исторических эпох.

Концепция проекта предполагает единство восприятия визуальных и звуковых образов. Благодаря этому создается эффект личного участия зрителя в разворачивающемся перед ним действии. Достигается этот эффект видеоинсталляциями, изображающими роскошные старинные рукописные книги, украшенные миниатюрами. Персонажи миниатюр оживают, приглашая войти в свой зачарованный мир. Прогулявшись по этой ожившей средневековой книге, среди роскошного убранства дворцовых помещений, зритель оказывается в пространстве балета: его окружают танцующие балерины, словно миражи, возникающие из бескрайних просторов Вселенной.

Выставка проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации, Министерства культуры Азербайджана и Азербайджанского национального музея ковра.

Кураторами выставки являются Ширин Меликова и Эмин Мамедов.

Русский музей – крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Общая площадь территории музея в настоящее время составляет более 30 га. Коллекция размещена в зданиях, являющихся выдающимися памятниками архитектуры XVIII–XIX веков — Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах и Михайловском замке. В состав музейного комплекса также входят Михайловский сад, Летний сад с Летним дворцом Петра I и домик Петра I.

Мраморный дворец, где пройдет выставка «Семь красавиц», является уникальным памятником русской архитектуры второй половины XVIII века. Наряду с Зимним дворцом Мраморный дворец является основной достопримечательностью в панораме Дворцовой набережной Невы.

Выставка продолжится до 9 мая.