В МИД Иордании в среду заявили, что израильские поселенцы напали на два иорданских конвоя с гумпомощью, которые следовали в сектор Газа, сообщает издание The National.

«Министерство расценивает неспособность израильского правительства защитить два гуманитарных конвоя, позволить совершить атаки на них, как грубое нарушение его обязательств (…) по пропуску помощи в Газу», — говорится в заявлении ведомства.

По данным газеты, один конвой следовал в анклав через КПП «Керем-Шалом», а второй — через КПП «Бейт-Ханун». В частности, на них везли продовольствие и муку для жителей сектора Газа.