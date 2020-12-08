Роберт Мобили: «Албанские церкви были переданы армянам после захвата Азербайджана Россией»

7 декабря 2020 года представители албано – удинской христианской общины впервые провели церковную службу в древнем монастыре Худавенг, расположенном в Кельбаджарском районе Азербайджана.

Находившиеся в монастыре армянские священники, попытались воспрепятствовать законным наследникам древней церкви Кавказской Албании посетить свой храм.

В тот же день ряд азербайджанских СМИ сообщили о назначении заместителя председателя Албано-удинской христианской общины Рафика Данакари проповедником монастыря.

Как сообщил # глава Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили, армянские священники действительно пытались препятствовать отправлению ими богослужения в монастыре Худавенг. «Мы хотели совершить паломничество в этот храм. Но нас сначала не хотели пускать в монастырь. Но потом данная проблема была исчерпана», — сказал глава общины.

Мобили рассказал также и о назначении в монастырь албанского священника.

«Удины являются приверженцами албанской церкви, над восстановлением которой мы сейчас работаем. Эта работа продолжается вот уже двадцать лет. Напомню, что албанские церкви были переданы армянам после захвата Азербайджана Российской империей. Думаю, что работа над полным восстановлением церкви будет завершена в течение двух лет», — сказал # Роберт Мобили.

Как сообщил Роберт Мобили, в настоящее время в селе Худавенг нет армянского населения. «Там находятся русские миротворцы. В монастыре находятся армянский священник и несколько монахов. Но этот монастырь не имеет никакого отношения к армянам. Это албанский монастырь, который был присвоен армянами. С советских времен и до 1992 года на дверях этого храма просто висел замок», — сказал глава удинской общины.