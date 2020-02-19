Риски повышения акцизов на импорт алкоголя: в страну может хлынуть контрабанда

В начале года были повышены акцизы на большую часть отечественной алкогольной продукции. Сейчас наступил черед иностранного алкоголя вновь подрасти в цене, хотя цены на него и без того давно не радуют потребителя.

Согласно решению Кабмина, акциз на импорт в Азербайджан солодового пива повышен с 1,7 ман. до 1,9 ман/литр. Повышена и акцизная ставка на импорт виноградных натуральных вин, включая крепленые: сусло виноградное – с 3,5 манатов до 3,6 ман/л, шампанских вин – с 5 манатов до 5,1 ман/л. Акцизная ставка на литр питьевого спирта (в том числе на денатурированный этиловый спирт, в составе которого спирта не меньше 80%; на денатурированный этиловый спирт — меньше 80%) повышена с 4 манатов до 5,2 ман/л. На виски, ром, джин, водку, ликер и др. спиртные напитки — с 10 до 11,2 ман/литр. Акцизная ставка на некрепленые алкогольные напитки, в составе которых спирта меньше 9% определена на уровне 1,9 ман/л.

Экономист Фуад Ибрагимов заявил #, что решение вступает в силу 19 марта.

«Эта продукция имеет определенный удельный вес среди потребителей, а значит, ее повышение по идее приведет к увеличению бюджетных поступлений. Но если рассмотреть, например, ситуацию с алкогольными напитками, в которых содержание спирта составляет менее 9%, то получится не радужная картина. 3,4 маната (2 доллара США) за таможенную пошлину плюс 1,9 маната за акциз, то есть расход вырастет на 5,3 маната за литр. Это большая сумма, и какие-то иностранные фирмы могут уйти с рынка, так как потребительная способность в Азербайджане все же находится не на высоком уровне, а алкоголь – продукт не первой необходимости»,–сказал он.

Рациональность решения о повышении акцизов, по словам экономиста, нуждается в анализе. Местные производители могут также повысить цены на производимый алкоголь, и мы можем получить неадекватную ситуацию на рынке алкогольных товаров.

Государство думает о своем кармане, а не о здоровье населения. Об этом заявил председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. Но, по его словам, большинство людей, несмотря на повышение цен, не изменят своим привычкам и будут покупать то, к чему привыкли и что им нравится.

«Например, в магазинах много украинской водки, и она пользуется спросом. Но на рынке может появиться больше низкокачественного и фальсифицированного алкоголя из других стран. Много фальсифицированной алкогольной продукции производят в таких регионах России, как Дагестан и Ингушетия. Думаю, – говорит Н.Агаев,–что будет больше фактов мошенничества в домах торжеств, где сначала клиентам будут приносить заказанную ими качественную водку, а при повторном заказе ее уже будут менять на водку подешевле. За тем, чтобы не было фактов попадания на рынок фальсифицированных товаров и чтобы владельцы увеселительных объектов не занимались мошенничеством, должны следить соответствующие органы».

Экономист Фуад Ализаде отметил, что повышение акцизов на импортный алкоголь, способствует развитию отечественного виноделия, делает его более конкурентоспособным.

«Мы защищаем свой рынок, но рост цен на импорт не должен быть высоким, иначе к нам хлынет контрабанда. На мой взгляд, мы уже вплотную приблизились к допустимому уровню. Если дальше продолжать увеличивать цены, то вместо доходов в казну, можно получить проблемы из-за теневого рынка алкоголя».

По словам Ф.Ализаде, материальные возможности граждан улучшились, и они стремятся покупать лучшее, неважно зарубежное или местное. Это должно стимулировать местных производителей улучшать качество и продавать продукцию по приемлемым ценам.

«Наше вино можно отправлять и на экспорт, в частности, в Китай. Правда, ситуация с коронавирусом все усложнила. Также,– говорит Ф.Ализаде,– перспективным является российский рынок. Вообще, качественный алкоголь всегда найдет своего покупателя»

По словам винодела Надира Исмаилова, сначала повысили акцизы на местный алкоголь, сейчас на иностранный. Эта мера приведет к тому, что между ними будет опять примерно та же разница в цене, что и до этого, говорит он.

«Многие отмечают, что между иностранным и отечественным вином не велика разница в стоимости, но это связано с тем, что из Европы сюда везут преимущественно самое дешевое вино. А наш потребитель, как правило, в качестве вина не разбирается, и думает, что иностранное всегда лучше. На Западе то вино, которое продают в наших торговых точках, стоит 2-3 евро за бутылку. Дорогое иностранное вино – товар для магазинов не ходовой. Его покупают обычно рестораны»,– подчеркнул эксперт.

Н.Исмаилов отметил, что повышение цен на иностранный алкоголь не расслабит местных производителей, которые понимают, что им надо завоевать доверие и местного, и иностранного потребителя.

«Наши виноделы делают в этом успехи. Я, состоя в Ассоциации виноделов Азербайджана, вижу это. Так, азербайджанское вино в этом году было широко представлено на выставке Продэкспо в Москве, и получило положительные оценки от экспертов»,– рассказал винодел.