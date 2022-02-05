Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо провел телефонные переговоры с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Италии в Twitter.

«Министр Луиджи Ди Майо обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на российско-украинской границе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе разговора Ди Майо «отметил необходимость поддерживать жесткость линии в отстаивании основных принципов и ценностей при сохранении канала диалога с Москвой и укреплении координации с ЕС», передает ТАСС.

«НАТО должна обеспечивать эффективную защиту, избегая мер, которые могут вести к увеличению напряженности», — сказали в пресс-службе.