РФ и Турция договорились в вопросе центра мониторинга ситуации в Карабахе

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщается на официальном сайте министерства обороны России.

«В соответствии с меморандумом, подписанным 11 ноября 2020 года между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством национальной обороны Турецкой Республики достигнуто соглашение по порядку развертывания и функционирования

Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий.

Центр будет размещен на территории Азербайджана.

Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным» — заявил Конашенков.

| 2020-12-01T17:37:16+04:00 1 декабря 2020, 17:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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