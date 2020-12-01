РФ и Турция договорились в вопросе центра мониторинга ситуации в Карабахе

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщается на официальном сайте министерства обороны России.
«В соответствии с меморандумом, подписанным 11 ноября 2020 года между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством национальной обороны Турецкой Республики достигнуто соглашение по порядку развертывания и функционирования
Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий.
Центр будет размещен на территории Азербайджана.
Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным» — заявил Конашенков.