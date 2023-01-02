Россия планирует длительную атаку иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 2 января, отметив, что с начала 2023 года прошло всего два дня, а счет сбитых иранских дронов над Украиной – уже более восьмидесяти.

«У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку Shahed. Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но должны сделать — и сделаем все, — чтобы и эта цель террористов испытала провал, как и все остальные», — заявил глава государства.

Также он отметил за успешную защиту неба в эти дни воздушные командования «Центр», «Юг» и «Восток».

«А особенно — бойцов 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинов 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск. Я благодарю, конечно, наших пилотов, пилотов наших истребителей и бойцов мобильных огневых групп. Сейчас то время, когда всем, кто вовлечен в защиту неба, надо быть особенно внимательными», — сказал Зеленский.