Российские оккупационные войска днем 23 сентября атаковали Одессу дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. Об этом информирует оперативное командование «Юг», текст сообщения приводит Telegram-канале горсовета Одессы.
Воздушная тревога в Одессе и области сегодня длилась с 14.30 до 15.18. В это время в областном центре слышали взрывы, спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук объяснил, что речь о работе ПВО.
СМИ и Telegram-каналы публиковали видео пролета БПЛА над городом.
Атака Одессы дронами-камикадзе велась с моря, сообщили в ОК «Юг».
«Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы. Погиб один гражданский. Один Shahed-136 сбит над морем силами противовоздушной обороны», – говорится в сообщении. (gordonua.com)