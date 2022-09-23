Российские оккупационные войска днем 23 сентября атаковали Одессу дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. Об этом информирует оперативное командование «Юг», текст сообщения приводит Telegram-канале горсовета Одессы.

Воздушная тревога в Одессе и области сегодня длилась с 14.30 до 15.18. В это время в областном центре слышали взрывы, спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук объяснил, что речь о работе ПВО.

СМИ и Telegram-каналы публиковали видео пролета БПЛА над городом.