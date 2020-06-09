Результаты ужесточения карантина в выходные станут известны в течение недели

Результаты примененных в выходные дни строгих карантинных правил не будут выявлены в начале этой недели.

Об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, инкубационный период вируса COVID-19 составляет 7-10 дней:

«Мы свели к минимуму контакты людей друг с другом в течение двух дней. Применение карантинных правил в последние два дня недели связано с тем, что в такие дни рабочая активность все равно низкая. Основной целью было свести к минимуму контакты, следуя правилам. Мы достигли этого на прошедшей неделе».

Байрамлы отметил, что анализ, который будет проведен через 1-2 недели, покажет важность правил карантинного режима, применяемых в конце недели: «Поэтому планируется применять его в ближайшие недели и праздничные дни. Но нашим людям разрешено работать с понедельник по пятницу. Они должны соблюдать необходимые правила в течение других рабочих дней».