Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил оптимистичные результаты визита в Брюссель.

Об этом он написал в Facebook. «Завершилась двухдневная работа украинской делегации в Брюсселе. Результаты оптимистичные», — отметил Резников.

В частности, он перечислил три главные результата визита: угрозы с неба получат лучший отпор; войско будет лучше обеспечено боеприпасами; а также больше украинских воинов получат качественную подготовку.

«Главное – укрепляется «бронированный кулак», который за несколько месяцев сможет решать задачи в соответствии с замыслом главнокомандующего Вооруженных сил Украины и Генерального штаба», — добавил Резников.

По его словам, с партнерами обсуждались практические аспекты «танковой коалиции».

«Сделано несколько важных шагов», — подчеркнул министр.

Также он поблагодарил всех партнеров за помощь Украине.

«Особенно Соединенным Штатам и персонально моему другу и большому другу Украины — министру обороны США Ллойду Остину ІІІ – за лидерство в формате «Рамштайн». Также искренне благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за последовательную поддержку нашего государства на уровне Североатлантического альянса», — подытожил глава оборонного ведомства Украины.