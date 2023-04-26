До президентских выборов в Турции осталось 18 дней (14 мая). Вчера президент Турции Раджап Таййип Эрдоган, который намерен вновь их выиграть, почувствовал себя плохо в ходе интервью в прямом эфире. После этого глава Турции заявил, что он немного приболел и скоро ему станет лучше, а сегодня он отменил свой визит по городам Турции, где он собирался выступать с предвыборной речью.

Каждая история имеет свое начало, развитие, кульминацию и развязку. История нынешних выборов в Турции – это кульминация противостояния турецкой оппозиции с Эрдоганом. Последние 20 лет Эрдоган уверенно выигрывал все выборы, исключая последние муниципальные. Однако поляризация турецкого общества на фоне экономического кризиса и сложившейся геополитической конъектуры говорит о том, что это противостояние определит позицию и роль Турции в последующих геополитических событиях.

Выборы – это внутриполитическое событие в любой стране, и вмешательство в них – это вмешательство во внутренние дела Турции. Все 4 года президенства Дональда Трампа он отбивался от разных скандалов, а также обвинений со стороны демократов и поддерживающих их журналистов в том, что он стал президентом благодаря помощи России, а Владимира Путина обвиняли во вмешательства в выборы США. То же самое сейчас США и практически все западные страны делают в Турции, они открыто поддерживают оппозицию, о чем свидетельствуют встречи посла США с Кемалем Кылычдароглу и турне последнего по всем столицам западных стран, особенно тех, которые имеют инвестиции в Турции и крупные турецкие диаспоры.

Кроме того, ряд западных финансовых институтов, банков, а также стран заявили о том, что будут инвестировать в турецкую экономику в случае победы Кылычдароглу. Последнее является открытым подкупом турецкого электората и призывом голосовать за Кылычдароглу.

Со своей стороны президент Турции в своей предвыборной кампании сделал ставку на конкретику и достижения, а именно: каждый день Baykar makina выпускает ролики о новых БПЛА и разработках, вчера Турция показала новые сверхзвуковые самолеты Hujret, а сегодня — новые военные вертолеты ATAK. ВПК стал достижением и гордостью эрдогановской Турции, образцы которого сейчас пользуются популярностью как внутри Турции, так и в мире — количество новых заказов от разных стран мира зашкаливает.

Параллельно этому Эрдоган побывал на новом газовом месторождении Турции и заявил, что это собственное голубое топливо позволит бюджету Турции экономить бюджетные средства, в то время как Кылычдароглу рассказывает о демократии и своей программе внешней политики. Словом, со стороны она звучит слишком опасной для союзников Турции, в том числе и для Азербайджана, но куда более опаснее для национальных интересов самой Турции.

К примеру, он говорит о решении сирийской проблемы и улучшении отношений с Башаром Асадом. Но проблема в том, что сирийская проблема – это не проблема одного Асада, она куда более глубокая и решить ее в одночасье, как заявляет Кылычдароглу, будет невозможно. Например, в его программе заявляется о том, что беженцы вернутся в Сирию. Звучит прекрасно, но большинство беженцев уже не вернутся в Сирию по разным причинам: тут есть как субъективные причины, такие как то, что большинство сирийских беженцев – это суннитская оппозиция Асада, которая будет в случае возвращения подвергаться гонениям и мучениям, а также объективные причины, которые заключаются в том, что Сирия как государство на сегодня – это фейк. Все города в развалинах, экономики нет, правительство Башара Асада под жесткими санкциями и лишено всякой поддержки, в то время как большинство сирийских беженцев за 10 лет в Турции так или иначе наладили свою жизнь, работают, учатся, женились и строят свою новую реальность, и это уже не говоря о тех, кто родились в Турции, и тех, кто уже стали гражданами Турции.

Тут следовало бы добавить, что большинство беженцев расселены в регионах компактного проживания сепаратисто-настроенных курдских провинций Турции. К этой политике можно относиться по-разному, но не видеть тут желание Эрдогана поменять этнический баланс этих провинций невозможно.

С другой стороны, сама ситуация в Сирии. Во-первых, есть провинции и территории, которые контролирует турецкая армия и эти территории уже интегрированы в общеэкономическую систему Турции. Во-вторых, сдать эти территории означает вызвать еще больший миграционный кризис, а также и эскалацию в Сирии.

Кроме того, внешнеполитическая программа Кылычдароглу подразумевает углубление отношений с НАТО, США и ЕС. Эрдоган был политиком, который максимально приблизил Турцию к вступлению в ЕС, однако на последнем этапе были выдвинуты невыполнимые условия — такие, как признание геноцида армян и отказ от Северного Кипра. Ни то, ни другое ни один турецкий лидер не сможет выполнить. Словом, они выдвинули такие условия, которые невыполнимы для Турции.

Отдельная история это развитие турецкого ВПК. Турция не в один день достигла сегодняшнего уровня развития своего ВПК и создания своей системы безопасности и промышленности. Если оставить в сторону экономическую составляющую ВПК, то реальность заключается в том, что Турция начала развивать свой ВПК потому, что США и НАТО начали притеснять Турцию, а именно, сначала отказали в 2015-2016 году на фоне обострения отношений Турции и России в системах ПВО Patriot, а после того, как Турция приобрела С-400, исключили ее из программы F-35 и даже отказалась продавать комплектующие для F-16 и продавать модернизированные варианты F-16.

Так что, стимулом развития турецкого ВПК стала сама политика США и НАТО. Параллельно этому Франция и США подписали военно-политический союз с Грецией и начали вооружать Афины новым оружием, а также начали милитаризовать острова, которые по лозанскому соглашению должны быть демилитаризованными.

Отказ от этой политики стал бы для Турции геополитической смертью, а Кылычдароглу предлагает Турции встать в ряд с Польшей и не иметь никаких амбиций.

Однако, как же в случае победы оппозиции на выборах будут развиваться отношения с Баку? Пока Кылычдароглу будет перестраивать турецкую внешнюю политику, экономику, проводить внутриполитические реформы и прочее, позиции Анкары на международной арене будут слабеть. Для Азербайджана в условиях геополитической нестабильности, а также неопределенности в связи с войной в Украине, подобные резкие изменения в Турции чреваты корректировкой своего курса. Да, Турция и Азербайджан связаны Шушинской декларацией, однако одно дело — Эрдоган и его внешнеполитическая концепция, другое дело — концепция Кемаля Кылычдароглу, который подзаточен на укрепление отношений с США и отказ от эрдогановской концепции доминирования Турции в близлежащих регионах.