Российские власти в условиях растущего санкционного давления пошли на радикальный шаг, закрыв рынок наличной валюты сроком на полгода. Теперь доступ к ней, лишь в ограниченном размере, и только в долларах, будут иметь исключительно владельцы валютных вкладов. Легальных способов же получить, например, наличные евро в России не будет вообще.

В ночь на среду Банк России объявил о запрете покупки наличной валюты и ограничении ее выдачи с действующих вкладов суммой $10 тысяч сроком на полгода. Российский Центробанк с 9 марта по 9 сентября сего года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан: все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тысяч в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

В обновленном блоке вопросов и ответов на своем сайте регулятор разъяснил решение так: «поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты». На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают, обнадежил ЦБ клиентов российских банков.

По оценке регулятора, в новый лимит вписываются около 90% валютных счетов. «То есть, 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте», — пишет ЦБ. Отсюда следует, говорит в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов, что 10% клиентов банков столкнутся со сложностями: «На первый взгляд может показаться, что раскладка в пользу населения, но дело в том, что львиная доля средств принадлежит именно этим 10 процентам». То обстоятельство, что банкам запрещено продавать иностранную валюту населению как минимум до сентября и разрешено покупать иностранную валюту у населения будет стимулировать черный валютный рынок, ожидает эксперт. «Тем временем российский банк ВТБ начал принимать вклады в китайских юанях. Банк предлагает 8% годовых на средства, привлеченные на срок 3-6 месяцев, — отметил он. – И это достаточно высокая ставка. Прочие банки, вероятно, предпримут похожие меры».

Тем временем Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник понизило суверенный кредитный рейтинг России до уровня C. По оценке агентства, Россия скоро столкнется с невозможностью выполнять свои международные финансовые обязательства, потому что санкции и торговые ограничения, введенные против Москвы из-за вторжения в Украину, понизили способность государства обслуживать свой долг, передало агентство Reuters.

«Дальнейшее ужесточение санкций и предложения по ограничению торговли энергоносителями повышают вероятность того, что Россия отреагирует политикой, включающей в себя, как минимум, выборочный отказ от погашения государственного долга», — пояснили аналитики Fitch. Присвоенный России рейтинг С всего на одну ступень выше неплатежеспособности. Такую же оценку кредитоспособности Москвы дало агентство Moody’s, по системе которого такой рейтинг обозначается Ca.

«По мере продолжения войны увеличиваются потери российской экономики. Отказ США от российской нефти и постепенная подготовка Европы к этому шагу чреваты серьезным дефицитом валюты в России, — ожидает Байрамов. – Кроме того, проблемы создает блокировка золотовалютных резервов, все это усугубляют нехватку долларов. Пока Центробанк России пытается отрегулировать этот процесс, ограничивая отток долларов из страны. Понятно, что на фоне санкций инструменты ЦБ сильно ограничены. С этой точки зрения, приоритетом для банка является не увеличение притока иностранной валюты, а предотвращение его оттока из страны. Санкции против России – крупнейшие в мировой истории. Если война затянется, экономические потери России будут усиливаться. В любом случае, российская экономика вступает в новый сложный период. Как долго он продлится – зависит от Запада».