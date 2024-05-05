Медиасеть Al Jazeera осудила запрет на ее работу в Израиле, назвав решение властей еврейского государства «преступным актом» и заявив, что нарушение свободы прессы «противоречит международному и гуманитарному праву».

«По иронии судьбы, в то время как весь мир отмечал Международный день свободы печати, израильское правительство закрыло офисы Al Jazeera, лишив общественность доступа к ее контенту, игнорируя общепризнанные основы свободы выражения мнений. Медиасеть Al Jazeera решительно осуждает этот преступный акт, нарушающий права человека и основное право на доступ к информации», – говорится в заявлении холдинга.

Сеть отвергла обвинения в нарушении профессиональных стандартов, а также призвала международные организации, занимающиеся вопросами свободы прессы и прав человека, осудить «неоднократные нападения на журналистов со стороны Израиля и призвать виновных к ответу». Кроме того, медиахолдинг пообещал «использовать все доступные каналы через международные правовые институты в своем стремлении защитить как свои права и права журналистов, так и право общества на информацию».

«Продолжающееся подавление Израилем свободной прессы, рассматриваемое как попытка скрыть свои действия в секторе Газа, противоречит международному и гуманитарному праву. Прямые преследования и убийства журналистов, аресты, запугивания и угрозы со стороны Израиля не удержат Al Jazeera от выполнения своих обязательств по освещению событий», – добавили авторы заявления.

​​Правительство Израиля одобрило закрытие катарского телеканала Al Jazeera на территории страны.

Об этом сообщает израильский государственный телеканал Kan 11. Отмечается, что соответствующий указ подписан министром связи после единогласного решения во время голосования на заседании правительства.

Израильская полиция провела рейд в офисах телеканала Al Jazeera и конфисковала оборудование телеканала после решения кабмина о прекращении его вещания в Израиле. Об этом сообщил министр связи Шломо Кархи в Х.

«Закрываем Al Jazeera. Инспекторы министерства связи при поддержке израильской полиции в настоящий момент проводят рейды в офисах Al Jazeera в Иерусалиме и конфискуют оборудование канала», — написал он.

Источник в Al Jazeera сообщил Reuters, что рейд провели в номере отеля, который телеканал использовал в качестве фактического офиса после решения правительства запретить вещание в стране.