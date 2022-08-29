Прямолинейные заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующей в борьбе за посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, вызывают раздражение в администрации президента США Джо Байдена. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что уже после первой встречи Трасс в должности руководителя британского внешнеполитического ведомства с госсекретарем США Энтони Блинкеном в сентябре прошлого года ряд чиновников Белого дома остались удивлены ее «грубым и дерзновенным» подходом: тогда министр ставила под сомнение особый характер отношений между Лондоном и Вашингтоном в условиях отсутствия соглашения о свободной торговле и тарифных споров. Американские политики выразили мнение, что глава Форин оффиса стремится «занимать максималистские позиции, не задумываясь о последствиях».

Кроме того, в администрации Байдена с непониманием отнеслись к одному из апрельских выступлений Трасс, в котором она призвала западные страны разработать аналог плана Маршалла для восстановления Украины. В Вашингтоне сочли неуместными такие завуалированные обращения к Байдену с просьбой увеличить финансовую поддержку Киева с учетом того, что США и так лидируют в этом вопросе. При этом издание отметило, что в офисе Трасс периодически чувствуется разочарованность нежеланием США занять еще более жесткую линию в отношении России. В то же время, как добавила газета, незначительные разногласия между сторонами не должны фундаментально изменить характер американо-британских отношений.

Financial Times обратила внимание на то, что Трасс в составе делегации Джонсона в сентябре прошлого года провела «теплую встречу» с Байденом в Белом доме. Ожидается, что в случае избрания премьер-министром Великобритании Трасс, вероятно, впервые встретится с американским президентом в новой роли уже на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет с 20 по 26 сентября. Согласно газете, внешняя политика королевства при Трасс вряд ли будет сильно отличаться от Джонсона, ее основные усилия будут сосредоточены на Украине и сдерживании Китая. При этом отношениям с США будет уделяться повышенное внимание.

В качестве возможных противоречий между Лондоном и Вашингтоном при Трасс издание указало на ее бескомпромиссный подход к протоколу по Северной Ирландии, подписанному с Брюсселем в рамках соглашения о выходе из состава Европейского союза. Многие влиятельные члены Демократической партии США, включая спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, выражали обеспокоенность неготовностью главы британского МИД искать взаимоприемлемые решения для обеспечения мира в Ольстере.