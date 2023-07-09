Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом и заявил ему о деструктивности курса Турции на продолжение поставок вооружений Украине. Об этом говорится на сайте министерства.

«Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям», — сказано в пресс-релизе.

Также стало известно, что Лавров обсудил с Фиданом возвращение в Киев командиров батальона «Азов». Также стороны подтвердили необходимость сохранения и укрепления доверительного характера отношений, затронули вопросы глобальной продовольственной безопасности и график предстоящих контактов.

Президенты Турции и Украины Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели встречу в Стамбуле, где обсудили зерновую сделку, членство Киева в НАТО, двустороннее сотрудничество и восстановление Украины. После переговоров Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а также призвал Москву и Киев вернуться к переговорам о мире.