Режим прекращения огня был нарушен 35 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Мосесгех и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агдам Товузского района, в селах Гаравелилер, Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.