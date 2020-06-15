Режим прекращения огня был нарушен 25 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на Минобороны Азербайджана, c позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.