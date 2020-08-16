Революция Telegram-каналов

В нашей жизни технический прогресс определяет очень многое. В том числе и ход свержения диктаторов и авторитарных правителей. Так называемые цветные революции гораздо удобнее называть не цветам флагов и лозунгов, а по техническим, технологическим средствам и процессам, обеспечивших их победу.

Украинский Майдан 2004-2005 гг. был продуктом мобильных телефонов и смс-сообщений. Именно они обеспечили связь и мобильность противников режима в столице и провинции, особенно в крупных городах.

Майдан 2013-2014 гг. оказался победным не в последнюю очередь благодаря активному использованию Facebook и других социальных сетей. Конечно, важную роль сыграли оппозиционные телеканалы и пресса, но их роль не следует переоценивать. К тому же официальные каналы смотрело очень маленькое количество зрителей.

Революцию в Беларуси, при некоторой условности применимости этого термина к событиям, по крайней мере, на данный момент, можно уверенно причислить к торжеству telegram-каналов.

Окружение Александра Лукашенко, как и их партнеры из окружения Владимира Путина демонстрирует полное непонимание произошедшей революции в средствах связи и технологии защиты информации.

Им показалось, что достаточно отключить интернет и протестующие лишатся возможности договориться о совместных действиях и получить указания от своих организаторов. Это только кажется, что огромные массы людей на улицах Минска и других городов Беларуси действуют спонтанно, только по велению души и сердца. На самом деле так не бывает.

Теория систем как технических, так и социальных говорит, что любая система должна быть структурирована и организована иначе ее энтропия возрастает и она деградирует. Любой протест разной степени эмоциональности должен быть организован при всей внешней видимости хаоса и спонтанности. Если система не структурирована и не организована, то, во-первых, это не система и, во-вторых, она обречена на распад и деградацию.

Все это в полной мере относится к событиям горячего белорусского августа. Очень крупной ошибкой властей было отключение интернета. Тем самым забастовщиками поневоле стал малый и средний бизнес. Не только частный, но и государственный с муниципальным. Обрушилась не только банковская система, но и социальная. От пожарных до медицины. К счастью на каникулах школы и вузы, а то бы вообще наступил полный хаос.

И тут злую шутку с недалекими властями сыграл технический прогресс. Это только кажется, что связь отключается одним движением рубильника. За последние годы в нашу жизнь вошли telegram-каналы, которые построены на принципиально других основах.

Странно, но в Минске в горячке противостояния совершенно не учли негативный опыт своих российских коллег. В Москве гораздо раньше осознали опасность, исходящую от telegram-каналов и попытались их заблокировать. Не все, а с их точки зрения оппозиционные. Мучились довольно долго, но были вынуждены расписаться в собственном бессилии. Объявленная блокировка telegram-каналов была отменена.

Так зачем в Беларуси отключали интернет, нанесли огромный вред экономике, но фактически ничего не добились. Протестующие нашли альтернативные способы связи, технология telegram-каналов позволила легко это сделать и ничего не получилось. Как раз получилось прямо противоположное — всеобщее озлобление и пополнение рядов протестующих теми, кто до недавнего времени политикой вообще не интересовался. Хотели ударить по организаторам забастовки, получилось, как всегда. Стачка встала действительно всебелорусской и политической. Ошибочка вышла. Оно и понятно. Лукашенко, как и Путин застряли в 70-х гг. прошлого века. Интернет и современные средства связи весьма далеки от их понимания. Отсюда и результат.

Можно долго рассуждать о том, что события в Беларуси являются обыкновенным бунтом бессмысленным и беспощадным. Можно находить какие-то другие черты в происходящем. Дело в совершенно другом.

Налицо происходящий на глазах раскол элит. Только не такой, к которому привыкли политологи и эксперты, то есть по вертикали, а совсем другой — горизонтальный, вернее на низовом уровне.

Слой чиновников наиболее близкий к народу вынужден либо переходить на его сторону, либо отстраняться и держать нейтралитет. Особенно в провинции. Начальники отделов милиции вынуждены встречаться с народом и давать обещания, что никого не будут бить и сажать. Более того, разбираться с теми, кто избивал граждан. Отсюда возникает неуверенность в рядах омоновцев. Среди них уже идут разговоры, что их сливают. Как-то теряется интерес к защите режима.

Директора заводов, на которых объявлены забастовки, а таких большинство в стране, также должны что-то говорить коллективу и докладывать наверх, в Беларуси практически все предприятия государственные, о настроениях работающих. Они вынуждены, как директор Минского завода колесных тягачей Алексей Римашевский, заявить, что он голосовал за Лукашенко, но признал, что «он (Лукашенко — авт.) не выиграл выборы». Директор далеко не мальчик и прекрасно понимает, чем может закончиться для него такое признание, но вынужден был его сделать.

Одними шествиями, сидением на площади Независимости в знак мирного протеста, режим не свалить. Вся система авторитаризма-тоталитаризма продолжает действовать. Необходимо от бунтов-протестов переходить к следующему этапу революции — смене режима.

Для этого необходимо выполнить два условия.

Первое. Объявить действующий режим нелегитимным и создавать параллельные органы власти сверху донизу. Это тем более легко сделать, так как есть очевидный легитимный победитель выборов Светлана Тихановская. Ей обеспечено признание со стороны государств Евросоюза и тем самым выход на международную арену. Дипломатическая изоляция режима Лукашенко имеет огромное внутреннее значение и будет способствовать ускорению деградации режима.

Второе. Создать структуру для ведения переговоров о трансферте власти. Желательно мирного от Лукашенко к легитимному президенту Тихановской. Здесь можно обсуждать и личные гарантии Лукашенко и его семье в случае мирной передачи.

Сейчас очень важный момент. В шахматах это называется темпом. Противник может иметь материальное преимущество, но его позиция уязвима и потеряна инициатива, и он вынужден только реагировать на навязанную тактику и проигрывает.

Если этот момент, а он исчисляется буквально днями, будет упущен, то режим перегруппируется и начнет давить выступления имеющимися у него значительными ресурсами.

Похоже, что понимание текущего момента есть. Тихановская заявила о создании Координационного совета по передаче власти. Он должен принять на себя и роль правительства национального спасения. Режим должен быть поставлен в условия, когда с ним будут разговаривать только о полной и безоговорочной капитуляции. Все, кто хочет, может бежать в Россию, плакать по ним никто в Беларуси не будет.

В то же время все, кто запятнал себя расправами над людьми, должны быть наказаны по закону.

Если эти условия будут выполнены, то следует перейти к следующему этапу — очищения и замены системы на демократическую и прозрачную. Люстрация, по крайней мере, высшего чиновничества необходима. Без этого о победе говорить не приходится.

Вот тогда можно будет сказать — революция telegram-каналов завершилась успехом.