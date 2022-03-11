Более 40 сенаторов-республиканцев написали открытое письмо, в котором призывают президента США Джо Байдена отправить истребители Украине, которая самостоятельно противостоит России. Об этом сообщает BBC News.

Более 40 сенаторов-республиканцев написали открытое письмо, в котором заявили, что «категорически не согласны» с позицией Байдена, который отменил предложение Польши отправить истребители, которые сейчас находятся в Польше, в Украину.

Республиканцы призвали Байдена немедленно «содействовать переброске самолетов и средств ПВО», но Белый дом говорит, что это «высокий риск».

На этой неделе Польша предложила США «немедленно и бесплатно» перебросить истребители МиГ-29 на военный объект США в Германии, для их переброски в Украину.

В письме республиканцев говорится: «Мы не можем допустить, чтобы Путин получил преимущество из-за того, что не смогли обеспечить украинцев необходимым вооружением, боеприпасами, средствами связи и медикаментами».

«Поддержка борьбы Украины за свободу против тиранического, беззаконного российского вторжения на суверенную территорию Украины — одна из самых неотложных задач, с которыми Запад сталкивался за последнее поколение…».