Республиканцы разошлись в оценке поводов для убийства Сулеймани

«Они ушли после 75 минут, и все это время говорили нам о том, что мы должны быть хорошими мальчиками и девочками, что мы должны пойти поиграть, а не спорить об этом публично. Я считаю, что это полное безумие. Я считаю, что это неприемлемо», — возмутился сенатор Ли.