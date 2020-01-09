Республиканцы разошлись в оценке поводов для убийства Сулеймани

Республиканцы, заслушавшие брифинг администрации, категорически разошлись в оценках того, насколько убедительно исполнительная власть обосновала проведение операции против иранского генерала Касема Сулеймани. Два сенатора-республиканца раскритиковали администрацию, один из них прямо заявил, что проголосует за ограничение полномочий президента Дональда Трампа на ведение войны с Ираном.
После убийства Сулеймани американскими военными в Багдаде Иран нанес удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие. Пострадавших не было. Администрация Трампа утверждает, что Сулеймани на момент гибели готовил «неминуемые» нападения на США, но доказательств не приводит, ссылаясь на соображения секретности.
Брифинг для обеих палат конгресса провели министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майк Помпео, директор ЦРУ Джина Хэспел и председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
При этом сенатор-республиканец от Юты Майк Ли заявил прямо противоположное. «Это был, вероятно, наихудший брифинг, во всяком случае по военным вопросам, за те девять лет, что я прослужил в сенате», — сказал он. По словам Ли, его не удовлетворили разъяснения администрации «по юридическим, фактическим и моральным оправданиям атаки».
«Я считаю это оскорбительным и унизительным», — заявил Ли. Он заявил, что теперь готов проголосовать за резолюцию, которая призвана ограничить военные полномочия Трампа по Ирану. В сенате у подготовленной демократами резолюции нет шансов, если только к ней не присоединятся ряд сенаторов из республиканского большинства.
«Они ушли после 75 минут, и все это время говорили нам о том, что мы должны быть хорошими мальчиками и девочками, что мы должны пойти поиграть, а не спорить об этом публично. Я считаю, что это полное безумие. Я считаю, что это неприемлемо», — возмутился сенатор Ли.
Республиканец Рэнд Пол согласился с ним. «Мы с сенатором Ли не собираемся отказываться от наших обязанностей», — заявил он, имея в виду надзор конгресса за действиями исполнительной власти.
Демократы были предсказуемо недовольны информацией, которую предоставила администрация.
«Я не уверен, что «можете мне поверить» — это ответ, который меня удовлетворит», — заявил глава профильного комитета палаты представителей Элиот Энгел.
«У нас нет никакого представления о том, была ли насущная причина для этого (убийства Сулеймани)», — сказала демократ из палаты представителей Бонни Колмэн.(РИА Новости)