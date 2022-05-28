Решение президента РФ Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса российской валюты, сообщает CBS.
По данным телерадиокомпании, на экспорте энергоресурсов Россия ежемесячно зарабатывает около 20 миллиардов долларов.
«С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с требованием страны производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», — отмечается в публикации.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выплаты по внешнему долгу России также будут осуществляться в рублях после решения Минфина США не продлевать лицензию на его обслуживание (aif. ru)