Решение президента РФ Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса российской валюты, сообщает CBS.

По данным телерадиокомпании, на экспорте энергоресурсов Россия ежемесячно зарабатывает около 20 миллиардов долларов.

«С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с требованием страны производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», — отмечается в публикации.

Корреспонденты CBS напоминают, что цены на энергоносители резко выросли после начала специальной военной операции на Украине, положительно сказавшись на рубле. Кроме того, курс российской валюты поддержали положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры Центробанка РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выплаты по внешнему долгу России также будут осуществляться в рублях после решения Минфина США не продлевать лицензию на его обслуживание (aif. ru)