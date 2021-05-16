«Репортеры без границ» обвинили Израиль в военных преступлениях

Авиаудары Израиля по редакциям СМИ в секторе Газа были целенаправленными и являются военными преступлениями. Об этом заявил генеральный секретарь НПО «Репортеры без границ» (RSF) Кристоф Делуар.

«Целенаправленное нападение на журналистов является военным преступлением, — приводит в воскресенье вечером его слова пресс-служба организации. — Умышленно уничтожая средства массовой информации, ЦАХАЛ не только наносит неприемлемый материальный ущерб редакциям, но и в целом препятствует освещению в СМИ конфликта, который напрямую затрагивает гражданское население».

По данным НПО, в общей сложности пострадали редакции 23 местных и международных СМИ. «Репортеры без границ» напоминают, что в ходе первых обстрелов 11 и 12 мая было разрушено многоэтажное здание, где базировались 14 изданий и телеканалов, 13 мая уничтожили дом, где базировались еще семь различных СМИ. 15 мая израильские военные уничтожили здание в секторе Газа, в котором располагались офисы нескольких международных СМИ, в том числе агентства Associated Press и телеканала Al Jazeera.

«Репортеры без границ» просят прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуду определить, являются ли эти удары военными преступлениями», — заключил Делуар. (ТАСС)