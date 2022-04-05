Происходящее в России и Украине сказывается на разных сферах экономики Азербайджана, ведь из этих стран мы импортируем немало товара, в том числе тот, который не производим. Так, отделочные материалы из этих стран, в частности обои, пользуются неизменной популярностью у тех, кто выбирает недорогие отделочные материалы.

В связи с военным конфликтом между Россией и Украиной, как говорят продавцы, они столкнулись с проблемами с завозом. Та продукция, которая была заказана, пока не поступила в страну. Украинские и российские отделочные материалы уже немного, но подорожали.

Исполнительный директор Ассоциации риэлторов и строительных компаний, специалист по вопросам недвижимости и строительства Эльнур Азадов, комментируя данный вопрос #, отметил, что действительно самые дешевые обои на нашем рынке завезены из Украины. И они пользуются довольно большим спросом у населения.

«На сегодняшний день то, что предлагается в магазинах из обоев украинского производства, это оставшееся на складах. Российская продукция, – подчеркивает эксперт – была немного дороже. Но сейчас в этой стране некоторые отделочные материалы, сырье для которых в Россию завозят из других стран, повысились в цене на 50%, а другие где-то на 25-30%. Так, в России жидкие обои подорожали на 25-30%, так как сырье для них частично завозится из других стран. На азербайджанском рынке цены на жидкие обои пока прежние. Но некоторые российские отделочные материалы, в частности лакокрасочная продукция, сырье для производства которой Россия импортирует, у нас подорожали».

По его словам, учитывая то, что происходило с российской валютой, за последние месяц-два на нашем рынке цены на отделочные материалы из России повысились незначительно, в среднем на 5-10 %. Но подорожание наблюдалось и в прошлом году. Прогнозировать что-то по поводу дальнейшего ценообразования пока сложно, все зависит от курса рубля. Если будет его стабилизация, улучшение экономической ситуации, то значительного изменения цен не будет как минимум в первой половине этого года.

Некоторые считают, что китайские обои сейчас потеснят российские. Как отмечает Азадов, у китайской продукции внешний вид обоев из недорогого сегмента красивее, нежели у украинских и российских. Дизайн у них более продуман. Но это не самый дешевый сегмент, так называемый эконом-плюс, тогда как российские и украинские – эконом. Товары из Китая обходятся дороже из-за расстояния, дорогая растаможка.

«Из России завозить дешевые обои выгоднее, чем из Китая. При этом надо учитывать, что в России много производителей такой продукции и конкуренция между ними высокая», – заявил он.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что некоторые продавцы лукавят, говоря, что у них есть проблемы с доставкой российских обоев, но если они и есть, то вскоре будут устранены. Рубль сейчас вернулся на те позиции, какие занимал до конфликта с Украиной. По его словам, проблем с логистикой в случае с Россией нет, в отличие от Украины.

«У азербайджанского потребителя немаленький выбор в этом сегменте, весь вопрос в цене. На рынке представлены обои из разных стран, в частности Турции, Евросоюза. Сейчас будет больше отделочных материалов из Китая, они недорогие и неплохого качества. Что касается лакокрасочных материалов, мы их также поставляем из разных стран, в том числе Турции, есть и собственное производство», – говорит Агаев.

С некоторыми товарами ситуация обстоит непросто. Так, существенно подорожала древесина, которую завозили из России, а также арматура, которая поступала из Украины, и пока непонятно, чем это заменить. Он отметил, что вообще дорожает многое, как материалы, так и услуги рабочих. Потому сделать ремонт будет дороже процентов на 20, чем в прошлом году, а строительство обойдется еще дороже.