Религиозные обряды будут проводиться в религиозных храмах и святилищах

В Азербайджане устанавливаются требования по проведению массовых религиозных обрядов, церемоний и мероприятий.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в изменении, предложенном в закон «О свободе вероисповедания».

В этой связи в закон предлагается добавить новую статью 6-1. Таким образом, согласно законопроекту, массовые религиозные обряды, церемонии и мероприятия (похороны, поминки, ифтары, церемонии заключения религиозных браков, за исключением эхсанов и мавлидов) будут проводиться в религиозных храмах и святилищах.

Массовые религиозные обряды, церемонии и мероприятия (похороны, поминки, ифтары, церемонии заключения религиозных браков, за исключением эхсанов и мавлидов) будут проводиться вне религиозных храмов и святилищ только с разрешения органа (организации), определяемой соответствующим органом исполнительной власти.

Также в предлагаемом изменении в закон запрещается принуждать детей исповедовать религию.

Согласно законопроекту, религиозное воспитание детей не должно влиять на их физическое и психическое здоровье.