Рекордные продажи валюты в марте

Банк России раскрыл объемы интервенций по продаже валюты во время обвала рубля 18 марта, когда тот опускался почти до 81 руб. к доллару. ЦБ продал в этот день почти 100 млн. долларов, говорится в сводках РБК.

Банк России отчитался о том, что 20 апреля на внутреннем рынке для поддержки курса рубля было израсходовано 222 млн. долларов Фонда национального благосостояния (ФНБ), который входит в состав золотовалютных резервов (ЗВР) страны. Это стало максимальным объемом дневной продажи валюты российским Центробанком с 10 марта, когда начали проводить подобные интервенции, сообщил # заместитель директора Центра исследований прикладной экономики (Нур-Султан, Казахстан) ОлжасТулеуов.

По его словам, в целом, больше чем за месяц (с 10 марта по 20 апреля) суммарный объём валютных интервенций Банка России, направленный на поддержку курсовой стабильности, составил 4,673 млрд. долларов. При этом, в среднем, в день центральный банк продавал порядка 152 млн. долларов. ЦБ за два месяца (март — апрель) продал валюты более чем на 7 миллиардов долларов, сообщает со ссылкой на начальника Центра разработки стратегий Газпромбанка Егора Сусина Агентство экономической информации «Прайм».

Нацбанк Казахстана с 10 по 31 марта в рамках интервенций на валютном рынке продал 1,487 млрд. USD из своих ЗВР. Также из Нацфонда Казахстана в бюджет был произведён трансферт эквивалента 872 млн. USD, которые также можно в данном случае отнести к валютным интервенциям, поддержавшим курс тенге. Однако неизвестно, какая часть данного трансферта была произведена непосредственно с долларового счёта Нацфонда. В свою очередь, валютные интервенции Банка России из ФНБ за аналогичный период были равны 2,048 млрд. USD, говорит казахстанский аналитикТулеуов.

В марте текущего года Госнефтефонд Азербайджана реализовал на валютных аукционах Центрального Банка 1 млрд. 928 млн. 300 тыс. долларов. Данный показатель больше проданного суверенным фондом американской валюты за январь и февраль этого года вместе взятых в 2,3 раза. За первые два месяца было реализовано 843 млн. 600 тыс. долларов. Всего в январе-апреле этого года фондом на валютных аукционах, организованных Центробанком, было продано инвалюты на сумму 3 млрд. 303 млн. долларов (рост на 67,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе в марте — 1 млрд. 928,3 млн. долларов, в апреле -531,1 млн. долларов. ГНФАР заявил, что в текущем году планирует продать на валютных аукционах инвалюты на 6,8 млрд. долларов.

Примечательно, что 10 – 12 марта ЦБА продал на валютных аукционах, проведенных с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), 699 млн. долларов. По данным главного банка, на аукционе 12 марта спрос со стороны банков составил 220,8 млн. долларов.

«Спрос был полностью обеспечен. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1 и не изменился по сравнению с курсом на утро четверга», — отмечается в сообщении. ЦБА и ГНФАР 10 марта продали банкам 323,2 млн. долларов, 11 марта — 155 млн. долларов. Согласно сообщению ЦБА, на аукционе 17 марта спрос со стороны банков составил 250,3 млн. долларов. Таким образом, апрельский рекорд Банка России был побит и переигран тандемом Центробанк — ГНФАР еще в марте. Напомним, что с 10 марта из-за развала сделки ОПЕК+ наблюдался рост спроса на инвалюту из-за обвального удешевления цены нефти. В конце апреля – мае продажи упали.