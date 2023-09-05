Рейтинг Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца достиг минимума с федеральных выборов 2021 года, передает ntv. По опросу Forsa, СДПГ, входящую в правящую коалицию, поддерживают лишь 16% немцев — это на 1% меньше, чем в опросе в конце августа.

«Социал-демократы упали до нового минимума со времени последних федеральных выборов. Для лидера оппозиционной фракции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридриха Мерца дела идут немного лучше», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, оппозиционный союз ХДС/ХСС занимает первую строчку рейтинга с 27%, а на втором месте крайне правая партия «Альтернатива для Германии» — 21%. СДПГ замыкает тройку лидеров — ее партнеры по коалиции «Зеленые» и Свободная демократическая партия получают по 14% и 7% соответственно.