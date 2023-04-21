Президент Франции Эммануэль Макрон пользуется популярностью только у 26% французов.

Это следует из опроса консалтинговой компании BVA, данные которого публикуют в пятницу французские СМИ.

Глава государства потерял в своем рейтинге два пункта с конца марта, опустившись до уровня, какой у него был в начале кризиса «желтых жилетов» в октябре 2018 года, уточняется в исследовании, проведенном после телевизионного выступления президента 17 апреля с оправданием введенной им пенсионной реформы.

В результате признания Конституционным советом на прошлой неделе пенсионной реформы соответствующей Конституции и после немедленного утверждения закона президентом отрицательное отношение к Макрону сохраняется у 45% опрошенных. В то же время доля тех, кто смирился, достигла 24%, или сразу на восемь пунктов больше. Это самый высокий уровень, когда-либо достигавшийся по данному показателю.

Французов, желающих, чтобы социальный протест продолжался, стало на три пункта больше: 63%.