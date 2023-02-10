Землетрясение в Турции потрясло весь мир. Азербайджан, в первую очередь, и народ, и государство с первого дня бросились на помощь братской стране, пострадавшей от природной катастрофы. Отметим, что помощь в Турцию отправили и такие страны как Греция, Армения, Франция, Индия, Иран, Швеция. То есть группа стран, которые считаются почти вражескими, а США и Франция и вовсе хотят уничтожить Турцию, если верить эрдогановским СМИ. Тем не менее, есть понимание, что политика – это одно, а человеческое отношение – это другое.

По видимому, правящая партия не собирается отменять выборы, несмотря на масштабы землетрясения и количество жертв, и разрушений. И все основные кандидаты от оппозиции ринулись в зону землетрясения, фактически дав старт избирательной кампании, начали критиковать действующую власть, землетрясение стало частью предвыборной программы. Эрдоган прибыл в район бедствия последним.

К примеру, как отмечает Bloomberg, лидер оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что халтурное строительство способствовало большому числу погибших, и обвинил правительство в растрате денег, предназначенных для подготовки к таким катастрофам. Доступ к Twitter был временно ограничен после комментариев Кылычдароглу. Тоже самое касается и всех остальных оппозиционеров, которые обрушились с жесткой критикой в адрес Эрдогана.

Еще до выборов, на фоне украинского кризиса, политика Эрдогана дала свои плоды, и экономически Турция вышла из сложной ситуации благодаря огромным финансовым вливаниям, которые пошли от России. Страна вышла из определенного экономического кризиса, смогла стабилизировать инфляцию и решить ряд социально-экономических проблем, что естественным образом привело к росту популярности Эрдогана среди общества, и уже по последним данным он смог уравнять свой рейтинг с главными конкурентами.

Однако сейчас ситуация иная. Большинство обрушенных зданий и пострадавшая критическая инфраструктура была построена именно при Эрдогане. Сам Эрдоган уже заявил, что населению пострадавшему от землетрясения будет выделено по 531 доллару, а также, что в течение года все дома будут построены. Тем не менее, видя масштабы разрушений всей критической инфраструктуры и дорог остается лишь надеяться, что руководство Турции осилит такой объем строительства в течение года.

Очевидно, что для Эрдогана накануне выборов сложилась новая ситуация. «Черный лебедь» — по теории Нассима Талеба, то есть непредсказуемое событие, которое будет иметь значительные последствия. При этом нужно добавить, что как и во многих авторитарных системах правления, так и в эрдогановской Турции произошел системный сбой правления, когда не сам бюрократический аппарат реагирования работает, а сама система работает по указу, приказу, звонку президента страны.

Еще три месяца назад АФАД (турецкий аналог МЧС), на основе анализа маленького землетрясения в одном из небольших городов, опубликовал отчет и выявил все системные проблемы госаппарата в такой обстановке. Начиная от слабой работы спасателей и заканчивая медленной реакций властей — все было учтено в итоговом рапорте. Но выводы не были сделаны, и теперь на момент написания статьи уже известно о гибели свыше 18 тысяч человек.

Иными словами, землетрясение выявило еще одну слабую сторону эрдогановского правительства и, по логике, это должно ударить по его рейтингу. Землетрясение должно сработать в пользу оппозиции. В такой ситуации не исключено, что Эрдоган воспользуется этим положением, и аргументируя, что миллионы людей не имеют жилья и не находятся на своих постоянных местах проживания, отменит выборы 14 мая и перенесет на осень или конец лета. Однако на сегодня правительство говорит о том, что выборы пройдут в срок.

К Эрдогану можно относится по-разному, но считать его слабым президентом нельзя. За время своего правления главным умением президента Турции, стало то, что он научился работать и находить выход из ситуации в кризисной обстановке. Любую кризисную ситуацию, он мог использовать в свою пользу. Таких ситуаций было много, из последнего, можно сказать, что Эрдоган своей политикой смог использовать украинский кризис для повышения роли Турции в мировой политики и поднятия своего рейтинга.

Поэтому считать, что под завалами землетрясения остался и рейтинг Эрдогана нельзя. Наоборот, он попытается купировать катастрофу и использовать в своих целях для повышения рейтинга, и при использовании всего административного ресурса, он постарается поменять ситуацию ближе к выборам, скорее всего, так и будет. Порой кризисная ситуация бывает шансом показать все лучшие качества, и именно в таких ситуация рождаются гении кризис-менеджмента, Эрдоган президент кризис-ситуаций. Теперь перед ним новая ситуация, она достаточно сложная, но не непосильная ему.