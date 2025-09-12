Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что ядерные запасы страны оказались под завалами после недавних атак на иранские ядерные объекты.

«Все, что связано с нашими ядерными материалами, находится под завалами в результате ударов по объектам. Сейчас организация по атомной энергии страны оценивает, можно ли получить к ним доступ и в каком они состоянии», — отметил он.

По словам министра, после завершения оценки будет подготовлен доклад для Высшего совета нацбезопасности, который примет решение о дальнейших шагах, исходя из интересов и угроз безопасности страны (иранское информагентство IRNA).